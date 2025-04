POZZUOLI/ Spiaggia negata a Lucrino, consigliere attacca “Episodio grave. Basta abusi”

POZZUOLI – «Quanto accaduto a Lucrino è inaccettabile. Un evento privato ha negato l’accesso a una spiaggia che è, e deve restare, bene pubblico. Le concessioni demaniali sono scadute e nessuno può più arrogarsi il diritto di occupare o gestire i tratti di costa come se fossero proprietà privata. – fa sapere il consigliere comunale di Pozzuoli Riccardo Volpe – Abbiamo il dovere di intervenire subito. Bisogna procedere a verificare le occupazioni in corso e ad accertare i titoli con cui si opera su quel tratto di litorale. Dove i titoli non esistono o sono scaduti, si deve agire senza tentennamenti. Il futuro è chiaro: regolarizzazione attraverso bandi pubblici trasparenti, aumento concreto della spiaggia libera e fine di ogni privilegio. Le spiagge devono tornare ai cittadini, a chi vive e ama questa terra, non a pochi che si comportano da padroni. Questa è la rivoluzione di cui Pozzuoli ha bisogno. E questa rivoluzione deve iniziare quanto prima.»