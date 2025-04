BACOLI/ Caso straordinari alla Flegrea lavoro: opposizione all’attacco

BACOLI – Non sembra attenuarsi il caso degli straordinari non pagati ad alcuni dipendenti della Flegrea Lavoro. Dopo le azioni messe in campo dal sindacato con F.i.a.l., anche quattro consiglieri di minoranza passano all’attacco e scrivono al sindaco, ai revisori dei conti ed ai componenti del Nucleo di Valutazione.

LA RICHIESTA – Nella nota inviata agli organi di controllo del Comune, i quattro consiglieri di minoranza Enzo Salviati, Ermanno Schiano, Nello Savoia e Luigi Della Ragione chiedono “se siano state effettuate delle verifiche e dei controlli, tenuto conto che la problematica evidenziata è di dominio pubblico già da mesi, e se siano emerse delle irregolarità. Se questo non è avvenuto si chiede di procedere, celermente, ad un attento e approfondito controllo/verifica in merito a questa problematica”. I quattro componenti dell’opposizione fanno anche sapere che “laddove tutto questo non dovesse avvenire gli stessi si rivolgeranno alle Autorità competenti”. L’Amministrazione e la Flegrea Lavoro hanno concesso il pagamento in parte degli emolumenti straordinari non pagati. Resterebbero ancora in bilico le ore di straordinario effettuate di domenica, per le quali sindaco avrebbe attivato una causa in tribunale.