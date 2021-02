AREA FLEGREA – Come annunciato ieri durante la consueta diretta Facebook, il governatore della Regione Campania ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado presenti sul territorio regionale. Questa mattina è stata firmata l’ordinanza numero 6 che dispone la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza a partire da lunedì 1 marzo fino a domenica 14 marzo.

L’ORDINANZA – Con l’ordinanza viene sospesa l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Università; mentre restano consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.