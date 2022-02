POZZUOLI – È in programma martedì, 15 febbraio alle ore 10, la visita del Presidente Vincenzo De Luca all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Il Direttore Generale Antonio d’Amore e la direzione strategica dell’Asl guideranno il Presidente della Campania e i Sindaci dell’area Flegrea alla visita del nuovo blocco operatorio e del rinnovato reparto per la Procreazione Medicalmente Assistita. Il blocco operatorio sito al 3° piano è stato completamente ristrutturato. L’intervento ha permesso di raddoppiare il numero delle sale operatorie (passate da 4 a 8) e di aumentare gli spazi per i servizi di supporto: sale preparazione e risveglio, depositi, spogliatoi per il personale, percorsi ben definiti sporco/pulito. Per tecnologia e impostazione progettuale il nuovo blocco operatorio si qualifica come il più completo e moderno della Campania. Il reparto PMA, invece, è stato adeguato alle ultime normative e ristrutturato per garantire in totale sicurezza anche la fecondazione eterologa.