POZZUOLI – Gigi Manzoni, presidente del Consiglio, mostra la propria preoccupazione per le situazioni del Circolo Damiani e alla filiale di Agnano Pisciarelli della Renault, dove sono a rischio decine di posti di lavoro: «Il circolo Damiani e la Renault di Agnano sono pezzi di storia della nostra città. Il Consiglio comunale da me presieduto segue con preoccupazione l’evoluzione delle due crisi, differenti tra loro, preoccupato dalle decine di posti di lavoro che sono a rischio in questo momento già particolarmente complicato sotto il profilo sociale. Chiederemo garanzie economiche e salvaguardia dei livelli occupazionali. E ai lavoratori garantiamo la nostra totale vicinanza». Situazione differenti, anche perché dietro la lunga chiusura dei Damiani ci sono situazioni assai complicate. Ma ciò che più preoccupa è il destino dei tanti dipendenti del circolo che fino a fine anno usufruiranno di ammortizzatori sociali.