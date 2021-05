AREA FLEGREA – In Regione Campania è stato approvato il collegato alla finanziaria che contiene quattro provvedimenti proposti dal Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ha presentato. Tra questi c’è la pulizia straordinaria dei laghi flegrei. Con l’emendamento viene riconosciuta la necessità e l’urgenza, anche in vista dell’approssimarsi della stagione estiva e del flusso turistico atteso per Procida Capitale della Cultura, di una pulizia straordinaria dei laghi Flegrei (Averno, Lucrino, Miseno, Fusaro e Patria). Lo stanziamento complessivo è di 300mila euro per tre anni, e a breve saranno disponibili per gli enti direttamente interessati i primi 150.000 euro finalizzati per la pulizia ed il corretto smaltimento dei rifiuti. Altre due tranche di 100mila e 50mila euro saranno disponibili del 2022 e 2023.