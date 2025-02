Da Verona a Pozzuoli per sfuggire alla condanna: 47enne arrestato dalla Polizia

POZZUOLI – Un 47enne della provincia di Verona è stato arrestato a Pozzuoli in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione. A rintracciarlo sono stati gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione per un alert alloggiati, sono intervenuti in una struttura ricettiva di Pozzuoli.

L’ARRESTO – Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno rintracciato e bloccato il prevenuto in esecuzione del provvedimento sopra citato, emesso lo scorso mercoledì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il predetto dovrà espiare la pena 4 anni, 7 mesi e 15 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio mediante frode, associazione per delinquere e reati tributari, commessi a San Giorgio di Mantova, Goito, Borgo Virgilio e Gazzo Veronese tra il 2012 e il 2016.