BACOLI/ Vuole la collana dalla sua ex: l’aggredisce e la rapina. Arrestato 55enne

BACOLI – Ancora un episodio di violenza sulle donne a Bacoli. Dopo l’aggressione di una settimana fa ai danni di una 41enne, colpita con una testata al volto dal compagno, ieri sera un uomo ha aggredito la sua ex fidanzata. Lui 55 anni, lei 53enne, si erano rivisti per un chiarimento dopo un aver vissuto una storia d’amore ormai diventata irrecuperabile, anche se lui nutre ancora qualche speranza. Dopo l’ennesimo “no” però la tensione tra i due sale. Lui pretende che lei gli restituisca il ciondolo che le aveva regalato, ricevendo l’ennesimo diniego.

LA RAPINA – A quel punto il 55enne diventa aggressivo e afferra la sua ex. Stringe il ciondolo che lei ha al collo e glielo strappa. La vittima cade a terra e si fa male. Viene allertato il personale del 118 che trasferisce la vittima nell’ospedale Santa Maria delle Grazie. Per la donna una prognosi di 10 giorni per le lesioni subìte. Iniziano le indagini dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli che ricostruiscono la vicenda e si mettono alla ricerca dell’uomo che verrà individuato e bloccato nei pressi della sua abitazione. Il 55enne è stato arrestato e dovrà rispondere di rapina.