RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile redazione, mi trovo da questa mattina al comune di Pozzuoli ma il sindaco non vuole ricevermi. Sono malata, chiedo di avere spiegazioni sul perchè non mi sono state date le 600 euro che mi spettano in quanto disabile. Ma niente. Figliolia non mi vuole ricevere ed io sono sola all’ingresso dell’ufficio comunale su una sedia a rotelle. Vedo gente che passa avanti, che sale, ma io non vengo ricevuta. Aiutatemi, queste sono le condizioni in cui mi trovo adesso».