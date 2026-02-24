Da Quarto due componenti nella direzione provinciale del PD

QUARTO – Il consigliere comunale Antonio Esposito e il presidente del PD Giorgio Carandente sono stati nominati nella Direzione Provinciale del Partito Democratico di Napoli. Due nomi che confermano il rinnovamento che sta caratterizzando il partito e che coinvolgono il territorio di Quarto. Antonio Esposito, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale e Giorgio Carandente, presidente del PD, sono stati eletti come rappresentanti nella direzione provinciale. “Questa elezione segna un passo importante verso una politica più radicata nel territorio, orientata al dialogo con l’amministrazione locale guidata dal Sindaco Sabino. – fa sapere il PD di Quarto – L’obiettivo è quello di costruire un legame forte e diretto con la comunità, rispondendo in modo efficace alle necessità dei cittadini con particolare focus sulle nuove generazioni.”