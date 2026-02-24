Debiti verso il comune di Pozzuoli, sequestrato lido ad Arco Felice

POZZUOLI – Gli agenti della Polizia municipale di Pozzuoli e i militari della Capitaneria di Porto, durante un’ampia operazione di controllo su tutto il litorale, hanno proceduto al sequestro di una struttura balneare in località Arco Felice di oltre 4mila metri quadrati. Si tratta del “Cala Felice”, sequestrato a seguito della perdita del titolo concessorio vigente, per motivi debitori nei confronti del Comune di Pozzuoli.

IL SEQUESTRO – In particolare, i caschi bianchi del comandante Fabio Felice De Silva e gli uomini del tenente di vascello Agostino Galati, hanno accertato che tale struttura, utilizzata durante il periodo estivo per finalità turistico ricreative, si componeva di una pedana di circa 500 metri quadrati su cui insisteva una passerella, una biglietteria, un chiosco bar, ombrelloni, lettini, una passerella oltre a manufatti, destinati a locali igienici, infermeria e ripostiglio. Gli agenti e i militari hanno proceduto così al sequestro, trovando ancora la struttura attrezzata, nonostante la perdita del titolo. In considerazione della mancata rimozione delle opere alla scadenza prevista, l’intera struttura è stata posta sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria con contestuale deferimento del responsabile per l’ipotesi di reato di abusiva occupazione di suolo demaniale marittimo.

