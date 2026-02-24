Close
Trovato con 61 carte d’identità: arrestato 36enne a Varcaturo

  24 Febbraio 2026

VARCATURO – I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per possesso di documenti falsi un 36enne incensurato di Qualiano. Nella sua abitazione, nascoste nel cassetto di una scrivania, i militari hanno trovato 40 carte d’identità elettroniche e 21 cartacee, tutte con la stessa foto ma dati differenti. I documenti falsi sono stati sequestrati e sono in corso accertamenti sulla loro provenienza. Il 36enne è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

