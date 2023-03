Da Pozzuoli a Pozzuoli: nell’anno del centenario parla il comandante dell’Accademia Aeronautica

POZZUOLI – La sua prima volta a Pozzuoli fu nel 1988, quando l’allora 19enne Luigi Casali varcava l’ingresso dell’Accademia Aeronautica da allievo del corso “Ibis IV”. Oggi, dopo 34 anni, è tornato con i gradi di Generale di Brigata Aerea e nelle vesti di Comandante dell’istituto militare che forma gli ufficiali del domani. Ed è tornato nell’anno del centenario dell’Aeronautica Militare, evento che sarà celebrato in tutta Italia con una serie di iniziative che interesseranno anche la città di Pozzuoli. Generale, com’è stato il suo ritorno a Pozzuoli? «Dopo anni devo dire che l’ho trovata cambiata, è una città riqualificata dal lungomare al centro storico al Rione Terra che ho avuto il piacere di visitare. E più accogliente. Qui c’è tutto: mare, panorama, calore della gente, c’è un legame affettivo forte. Non è facile trovare tutto ciò in altre città d’Italia. Anche con le istituzioni locali c’è grande sinergia, dal momento del mio insediamento ho ricevuto collaborazione e disponibilità da parte del sindaco di Pozzuoli Manzoni».

IL COMANDANTE – Incontriamo il Generale Casali nel suo ufficio da dove è difficile distogliere l’attenzione dal panorama paradisiaco: dal lungomare di via Napoli fino al Rione Terra, Bacoli, Miseno, fino alle isole del golfo sembra un tutt’uno «E’ uno dei panorami più spettacolari, una cornice meravigliosa, è un qualcosa di unico». Cinquantaquattro anni il prossimo 24 marzo, laureato in “Scienze aeronautiche” ha alle spalle 3.400 ore di volo, per la maggior parte effettuate su Tornado, T38 e MB-339. Il suo è un lungo curriculum che annovera esperienze da istruttore di volo, operazioni aeree nella ex Jugoslavia e Kosovo, una missione in Afghanistan nel 2012 come Comandante dell’Airbase Support Air Advisory Team (ASAAT) presso Shindand AFB, stesso incarico ricoperto al 61° stormo di Galatina. Nel 2019 ha assunto l’incarico di Capo di Stato Maggiore del C.S.A.M./3a R.A. prima di diventare nel settembre del 2022 comandante dell’Accademia di Pozzuoli.

LA MISSION – Che bilancio possiamo fare di questi primi sei mesi? «Positivo, anche per la mia crescita personale. Trovarsi in un ambiente tra giovani che si formano è una grande responsabilità. E’ un incarico sfidante. Interagire con loro, vedere il loro entusiasmo e lavorare per sfruttare e valorizzare le loro capacità dà uno stimolo incredibile» spiega il Generale Casali che tiene a sottolineare che la prerogativa del suo lavoro e di quello dell’Accademia di Pozzuoli è la «centralità» dell’allievo. In tutto sono 570 i giovani da formare attraverso corsi regolari per piloti, ufficiali del ruolo naviganti, ruolo delle armi, del corpo del genio, del corpo del commissariato, del corpo sanitario a cui si aggiungono i corsi per ufficiali piloti di complemento e ufficiali in ferma prefissata.

GLI OBIETTIVI – «Siamo una squadra di professionisti a disposizione della gente e al servizio del paese» aggiunge il Comandante a cui chiediamo quali sono i prossimi obiettivi «L’aggiornamento dei vari profili, l’attenzione verso le nuove dimensioni e il dominio dei settori Cyber e Spazio. La nostra è una continua esposizione a nuove sfide che ci porta ad avere un formazione tecnologica sempre all’avanguardia» e «onorare il centenario dell’Aeronautica Militare».

IL CENTENARIO – Nei prossimi giorni infatti l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli aprirà le sue porte al territorio in vista della festa per il centenario. Il primo appuntamento è fissato per il 28 marzo con l’alzabandiera solenne in programma alle 8.15 a cui seguirà il 5 aprile il giuramento in Piazza del Plebiscito a Napoli e ad agosto l’inizio del nuovo corso Eolo per poi concludere a novembre con un Simposio tecnico sul volo ipersonico. Ad inizio luglio, invece, un “regalo” per la città di Pozzuoli: una nuova esibizione delle Frecce Tricolori sul lungomare di via Napoli.