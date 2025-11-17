Da Bacoli al consiglio regionale: folla per Nello Savoia, leader di Fratelli d’Italia – LE FOTO

BACOLI – Una folla di persone ha partecipato al convegno organizzato ieri a Bacoli per sostenere la candidatura di Nello Savoia al consiglio regionale della Campania. Oltre 300 persone hanno affollato le sale di “Villa Riflesso” dove il leader locale di Fratelli d’Italia ha presentato il proprio programma elettorale. Insieme a lui, nella sala gremita, hanno preso la parola anche l’onorevole Michele Schiano, la candidata Ira Fele, l’ex sindaco di Bacoli Ermano Schiano, consiglieri regionali e comunali del partito della premier Giorgia Meloni «Grazie a ciascuno di voi, un fiume di persone che decide di essere artefice del proprio domani. – ha detto Savoia –Un mare di anime che sceglie liberamente la rappresentanza, che non svende o baratta il diritto al voto e ad essere ascoltato, tutelato e governato come merita. Stasera eravamo un fiume in piena, una dimostrazione di affetto e di fiducia che saprà essere ricambiata se mi darete la possibilità di farlo. E sono certo che questa settimana sarà decisiva, sarà lo spartiacque tra il fallimento e la rinascita, sarà una vittoria entusiasmante e saranno 5 anni di promesse mantenute e obiettivi centrati.»

*articolo elettorale sponsorizzato