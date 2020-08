POZZUOLI – Emanuele Casacaruta. Per Wikipedia, la famosa enciclopedia libera e collaborativa online, il presidente della Puteolana 1902 si chiama Casacaruta. Ovviamente si tratta di una storpiatura del nome di Emanuele Casapulla, da un anno e mezzo contestatissimo patron della società granata. Nel gergo napoletano “Casacaruta” sta a significare una persona “inaffidabile, che non merita fiducia altrui, che non dà alcuna garanzia”. Emanuele Casacaruta è riportato nel quadro sintetico della scheda sulla A.S.D. Puteolana 1902 alla voce “Presidente” dove sono aggiornati tutti i dati societari.