Cumana, bodycam per i controllori per fermare i passeggeri violenti

BACOLI – Sui treni della Cumana arrivano le bodycam, telecamere che saranno indossate dal personale controllore per “scoraggiare” insulti e aggressioni da parte dei passeggeri. Dopo la prima sperimentazione avvenuta su altre linee ferroviarie, l’utilizzo delle bodycam a bordo dei treni e nelle stazioni ha raggiunto anche la linea ferroviaria flegrea.

DETERRENZA – Un’iniziativa che permetterà di tutelare lavoratrici e lavoratori, perchè grazie all’uso di queste telecamere, in caso di aggressione, potranno registrare episodi di violenza. Le cronache giornaliere raccontano di insulti, sputi, spintoni e botte ormai diventati quasi all’ordine del giorno, specialmente nelle fasce orarie in cui i treni sono meno affollati e su linee più “calde” per la tipologia di passeggeri. “Per arginare il fenomeno – fanno sapere della Regione – la bodycam non è un’arma ma un deterrente. Proprio perché devono fungere da deterrente, il passeggero “turbolento” infatti alla vista degli apparecchi dovrebbe capire che tutto quello che sta per dire o fare verrà registrato e potrà poi costituire una prova incontrovertibile di suoi eventuali atti di violenza. Il video infatti potrà essere utilizzato dalle forze dell’ordine anche per identificare il passeggero stesso, visto che il suo volto sarà ben visibile”.