Crisi energetica, stanziati 100mila euro per le famiglie disagiate di Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – Costi dell’energia e dei prezzi alle stelle. Secondo i dati diffusi da Assoutenti, la spesa energetica nell’ultimo anno è cresciuta del 92,7%. Una vera e propria batosta per i consumatori. Se nel 2020 una famiglia media spendeva, infatti, all’anno 785 euro per il gas e 542 per la luce, oggi fa fronte a una spesa pari a 1.516 euro per il gas e a 1.042 euro per la luce. A tendere la mano alle famiglie più disagiate ci pensa il Comune di Monte di Procida che, nell’ultimo Consiglio Comunale con una variazione di bilancio approvata con i voti del gruppo “Sì Insieme,” ha stanziato 100.000 euro per le famiglie montesi. I criteri per accedere alla misura sono: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o non facente parte dell’Unione Europea, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno; residenza nel Comune di Monte di Procida alla data della pubblicazione dell’avviso; possibilità di presentazione di una sola domanda per nucleo familiare anagrafico; possesso di attestazione Isee ordinario in corso di validità inferiore a euro 9360 con necessità – nelle ipotesi di attestazioni pari a zero – di attestare in autocertificazione i mezzi di sostentamento. «La pandemia ci ha segnati e le sue conseguenze ancora si percepiscono anche economicamente. L’Amministrazione non abbandona la popolazione», fa sapere il sindaco Giuseppe Pugliese che annuncia lo stanziamento di 100.000 euro per contrastare la crisi energetica e inflattiva.