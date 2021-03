MONTE DI PROCIDA – Monte di Procida piange un altro concittadino. Il virus continua a uccidere. «Un altro nostro concittadino colpito da Covid non ce l’ha fatta. Ho già espresso alla famiglia profondo cordoglio e vicinanza a nome mio e di tutta la nostra comunità. È passato oltre un anno dall’inizio della pandemia ma a questo non mi abituerò mai, anzi, il dolore aumenta. Quello che noi possiamo e dobbiamo fare, però, anche nel rispetto delle persone che purtroppo non ce l’hanno fatta, è non arrenderci». Il nuovo decesso è stato reso noto dal sindaco Giuseppe Pugliese che h chiesto alla sua comunità di continuare a combattere con le ‘armi’ della prudenza e della responsabilità. In totale sono 7 i decessi registrati nel più piccolo comune dei Campi Flegrei. I montesi attualmente positivi sono 112.