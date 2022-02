POZZUOLI – Tre morti e 173 positivi giovedì, 168 venerdì. Non si ferma l’ondata di Covid-19 a Pozzuoli dove le persone attualmente contagiate sono 6370 su una popolazione di 76390 persone. Numeri che fanno registrare, in media, un positivo ogni dodici puteolani. E’ lenta la crescita dei guariti, che ogni giorno continua ad essere inferiore a quella dei contagiati. Nella giornata di venerdì sono stati appena 57 a fronte di 168 positivi (su 1105 tamponi processati). Infine il dato relativo ai decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria in città è pari a 126.