NAPOLI – Aumentano i ricoveri in terapia intensiva e il tasso di positività per il Covid. A rivelarlo è l’ultimo bollettino regionale della Campania: sono 7.435 i nuovi positivi nella nostra regione su 41.316 tamponi esaminati. Sei le nuove vittime. I ricoverati in terapia intensiva passano da 31 a 36, mentre i posti in degenza occupati scendono da 725 a 720.