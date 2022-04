CASORIA – Altri tre mammografi attivi sul territorio dell’Asl Napoli 2 Nord presso i Distretti Sanitari di Casoria, Afragola e Caivano. La nuova dotazione si affianca a quella già esistente nei Distretti di Marano, Acerra e Frattamaggiore e a quelli in funzione negli Ospedali di Pozzuoli, Giugliano ed Ischia. La mammografia digitale è una procedura di recente introduzione che, rispetto alla mammografia standard, riduce di circa un terzo le radiazioni ionizzanti somministrate e possiede una maggiore sensibilità (circa il 30%) che la rende in grado di identificare lesioni pre-cancerose alla mammella, supportata da un’elevata qualità dell’immagine. La campagna di Screening e Prevenzione, fortemente sostenuta dalla Direzione Strategica dell’ASL Napoli 2, si dota di un nuovo strumento per la diagnosi precoce arma vincente nello sconfiggere il tumore alla mammella.