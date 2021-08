POZZUOLI – Una donna di 60 anni è morta quest’oggi all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” in seguito alle complicanze derivanti dal Covid-19. Dopo il ricovero avvenuto nei giorni scorsi le condizioni della 60enne, residente nell’area flegrea, sono peggiorare fino al decesso. Sempre nella giornata di oggi diverse persone sono state trasferite in ambulanza presso il pronto soccorso del nosocomio flegreo in seguito a problematiche legate alla loro positività. Intanto il numero dei positivi in città è salito a 113 dopo i 5 nuovi casi e le 13 guarigioni di ieri.