POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha firmato un’ordinanza con la quale dispone l’interdizione assoluta, per chiunque, delle spiagge libere del territorio comunale nella notte di ferragosto, dalle ore 21 di sabato 14 alle ore 6 di domenica 15 agosto. Non ci potranno quindi essere bivacchi, né accensioni di braci o fuochi, questi ultimi peraltro già vietati per l’intera stagione estiva dall’ordinanza 109 del 23 giugno 2021 e da una disposizione della Capitaneria di Porto sulla sicurezza della navigazione. Fuochi e falò non potranno essere accessi nello stesso periodo di tempo nemmeno sulle spiagge in concessione.

BACOLI – Stessa misura è stata adottata a Bacoli dove il sindaco Josi Gerardo Della Ragione che ha firmato un’ordinanza che vieta l’accesso in spiaggia su tutto il territorio. Per la notte del 14 agosto sono stati disposti controlli su tutto il litorale, da Miseno a Miliscola, anche per evitare l’accensione di falò.