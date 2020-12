POZZUOLI – Ventinove positivi su 302 tamponi effettuati in un giorno. Calano i contagi a Pozzuoli dove ad oggi i positivi sono 1.677 su 2.346 dall’inizio dell’epidemia. Nella stessa giornata 13 persone sono guarite definitivamente. Attualmente sono 20 i cittadini puteolani ricoverati in ospedale, mentre 1.657 sono in isolamento domiciliare in quanto asintomatici o con pochi sintomi.