POZZUOLI – Ancora lacrime nella città di Pozzuoli. Un altro cittadino è stato strappato alla vita dal coronavirus. A dare la triste notizia è il sindaco Vincenzo Figliolia che esprime la sua vicinanza alla famiglia della vittima. Sono 93 i decessi registrati dall’inizio della pandemia nella città puteolana. Nella giornata di ieri su 405 tamponi processati, altri 16 cittadini sono risultati positivi; 13, invece, le guarigioni. Attualmente i cittadini di Pozzuoli affetti dal Covid sono 158. Dall’inizio della pandemia ad oggi 6148 puteolani hanno contratto il virus e 5897 sono guariti definitivamente.

IN CAMPANIA – In Campania calano i ricoveri, ma sale nuovamente l’indice di contagio. Ieri si contavano 151 positivi su un totale di 5.764 tamponi esaminati. Sei i decessi. Dal bollettino dell’Unità di crisi della Regione, pubblicato ieri, in terapia intensiva risultano 21 persone, mentre 336 sono i cittadini ricoverati in reparti di degenza ordinaria.