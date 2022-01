POZZUOLI – Due nuovi decessi portano a 108 il bilancio delle vittime del Covid-19 nella città di Pozzuoli dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I dati relativi alla giornata di ieri rivelano altri 168 casi positivi su 1434 tamponi processati e 79 guarigioni. In totale sono 2003 i puteolani attualmente affetti dal virus. Dall’inizio della pandemia ad oggi 9139 cittadini di Pozzuoli hanno contratto il Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Campania sono 12.058 i nuovi positivi su 118.047 test. Secondo i dati del bollettino dell’Unità di crisi regionale aumentano posti letto occupati in degenza.