POZZUOLI – Ci sono altri 2 casi di covid a Pozzuoli che fanno salire a 102 il numero delle persone attualmente contagiate in città. La notizia è stata data in serata dal sindaco Figliolia che annunciando i nuovi provvedimenti ha fatto riferimento 102 nuovi casi, 2 in più rispetto a ieri. Ad oggi sono 237 in tutto gli abitanti della città di Pozzuoli che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia, di cui 100 attualmente contagiati e 122 guariti.