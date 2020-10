MONTE DI PROCIDA – Si terrà mercoledì 7 ottobre, alle 17, presso la sala consiliare “Ludovico Quandel” del Municipio in via Panoramica, la prima seduta pubblica del Consiglio Comunale della seconda era Pugliese. In virtù dell’emergenza Covid-19, non sarà ammesso il pubblico in aula, però la seduta sarà trasmessa in diretta integrale sulla pagina Facebook Ufficiale “Comune di Monte di Procida”. Numerosi i punti all’ordine del giorno: convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale; giuramento del sindaco; elezione del presidente del Consiglio Comunale; nomina della Commissione Elettorale Comunale; nomina della Commissione per l’aggiornamento dell’Albo dei Giudici di Popolari; comunicazione della composizione della Giunta Comunale; ratifica della delibera n.80 del 20/08/2020 ad oggetto “Emergenza Coronavirus. Variazione in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019-2021, per l’esercizio provvisorio 2020”; comunicazioni prelievi dal fondo di riserva.