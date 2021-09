POZZUOLI – Nuovi contagi alla scuola media “Giacinto Diano” di Pozzuoli. In seguito alla positività di alcuni studenti la dirigente scolastica, su indicazione dell’Asl Napoli 2 Nord, ha disposto la quarantena per tutti gli alunni della classe II E a partire dal 24 settembre fino al 3 ottobre. Le lezioni per la sola II E proseguiranno con didattica a distanza.