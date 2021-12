POZZUOLI – In Campania la giornata del 16 dicembre sarà interamente dedicata alla somministrazione dei vaccini per i bambini (5-11 anni). In questa giornata tutti i centri vaccinali saranno impegnati solo per questo tipo di vaccinazione. Anche alcuni istituti scolastici parteciperanno alla campagna e saranno hub di riferimento territoriale dedicati alla vaccinazione pediatrica. Dal 22 dicembre al 10 gennaio, nei giorni delle vacanze natalizie per le scuole, anche gli istituti scolastici potranno su indicazione dei propri dirigenti, partecipare direttamente alle vaccinazioni pediatriche. Si tratta di una adesione non vincolante. Anche per questo tipo di vaccinazione non vi sarà bisogno di prenotazioni. Basterà presentarsi nei punti vaccinali dedicati, dove è stata prevista una netta separazione tra percorsi riservati ai bambini e percorsi per tutti gli altri cittadini. Fatta eccezione per la giornata speciale del 16 dicembre prossimo riservata ai bambini, la campagna di vaccinazione continua e continuerà regolarmente a pieno regime per tutta la popolazione campana.