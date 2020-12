POZZUOLI – L’ASL Napoli 2 Nord ha comunicato i dati degli ultimi test processati a Pozzuoli nelle ultime 24 ore: su 205 tamponi eseguiti 10 persone sono risultate positive, mentre 20 sono guarite definitivamente. Ad oggi in città i contagiati sono 1.523 di cui 1.505 si trovano in isolamento domiciliare in quanto asintomatici o con pochi sintomi, mentre 18 sono ricoverati in ospedale. Dall’inizio della pandemia, con i dati registrati a partire dal 1 marzo, i decessi per Covid-19 a Pozzuoli sono stati 34 mentre i positivi totali 2.540.