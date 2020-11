POZZUOLI – Sono 96 i nuovi casi di Covid-19 a Pozzuoli, tra questi 21 sono domiciliati in città ovvero non sono cittadini puteolani ma si trovano in città per lavoro o altro. Tutti sarebbero riconducibili ad un unico focolaio. Numeri che hanno fatto salire a 1.171 gli attuali positivi su un totale di 1.489 casi registrati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Nelle ultime 24 ore, inoltre, 9 persone sono guarite definitivamente.