POZZUOLI – Otto persone guarite e 9 nuovi positivi su 311 tamponi effettuati. E’ il bilancio delle ultime 24 ore a Pozzuoli dove attualmente il numero dei contagiati è pari a 1405 su un totale di 2675 casi dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Diciotto invece sono le persone ricoverate in ospedale, mentre 1387 sono in isolamento domiciliare in quanto asintomatiche o paucisintomatiche.