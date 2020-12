POZZUOLI – Una forte scossa è stata avvertita alle 22:54 di sabato 19 dicembre a Pozzuoli. Il fenomeno è stato rilevato dai sismografi dell’INGV che al momento non hanno ancora fornito i dati su magnitudo e profondità. Nel pomeriggio i residenti avevano segnalato una sequenza sismica di bassa magnitudo ma caratterizzata da un ampio numero di eventi. La scossa di questa sera è stata avvertita in tutta la parte alta della città, a via Napoli e nella zona di Bagnoli. (seguiranno aggiornamenti)