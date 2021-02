POZZUOLI – E’ di 5 persone guarite e 14 positive (su appena 121 tamponi processati) nell’ultimo giorno. Questi i dati forniti dall’Asl Napoli 2 Nord al comune di Pozzuoli che fanno salire a 1721 il totale degli attuali positivi, di cui 12 sono in ospedale e 1709 in isolamento domiciliare in quanto asintomatici o con pochi sintomi. Dall’inizio della pandemia a Pozzuoli le persone che hanno contratto il Covid-19 sono 3389, mentre quelle guarite definitivamente -secondo i dati forniti dal comune di Pozzuoli- sono 3389.