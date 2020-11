BACOLI – Non ce l’ha fatta un 40enne di Bacoli morto questo pomeriggio in ospedale. L’uomo, dopo essere risultato positivo al Covid, era stato ricoverato nei giorni scorsi a causa di un’insufficienza respiratoria. La notizia del decesso è stata comunicata dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione: «Sono addolorato nel comunicarvi la morte di un nostro concittadino, quarantenne, risultato positivo al coronavirus. -ha scritto sulla propria pagina Facebook- Era ricoverato a causa di un’insufficienza respiratoria. Ci stringiamo al dolore lacerante della famiglia. Non solo per il grave lutto, ma anche per la lontananza patita in questo tempo. La comunità tutta è affranta. È il sesto decesso tra cittadini di Bacoli, positivi al coronavirus, in pochi giorni. Sono nostri nonni, fratelli, cugini, papà, zie, amici.» Nel fine settimana il numero di contagiati a Bacoli è stato pari a 38 su 237 tamponi esaminati, 30 invece sono stati i guariti per un totale di attualmente positivi pari a 176.