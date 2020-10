POZZUOLI – Continua a crescere il numero dei contagi a Pozzuoli dove nell’ultimo giorno se ne sono contati ben 26. Si registrano anche due persone guarite. Tra i 289 attualmente positivi in città vi sono asintomatici e paucisintomatici (soggetti con sintomi lievi) in isolamento domiciliare ma vi sono anche diversi casi che hanno richiesto il ricovero ospedaliero. A Pozzuoli, ad oggi sono 468 in tutto gli abitanti che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia: 289 persone sono attualmente contagiate, 166 sono guarite definitivame e 13 sono decedute.