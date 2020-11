QUARTO – Sono 278 le persone attualmente contagiate a Quarto dove il numero totale dei casi dall’inizio dell’emergenza è salito a 411. Nella giornata odierna l’Asl ha comunicato 19 nuovi contagiati e 9 guarigioni. Tutti i 278 casi sono in isolamento domiciliare e per nessuno è stato necessario il ricovero in ospedale.