POZZUOLI – Diversi contagi tra i calciatori della Puteolana 1902 emersi nelle ultime ore hanno portato al rinvio della partita prevista per domani a Torre Annunziata contro l’Altamura, già rinviata nelle scorse settimane sempre per Covid. Contestualmente è stato richiesto anche il rinvio del match in programma domenica prossima in casa contro il Francavilla.

LA RABBIA – Il rinvio della partita di domani ha suscitato la rabbia della società dell’Altamura, che con un post su Facebook ha reso noto il proprio dissenso. “Una notizia che ha dell’incredibile. Alle 19:54, con la squadra già in ritiro a Torre Annunziata, riceviamo comunicazione dalla Lega Nazionale Dilettanti che la gara di domani è stata rinviata a data da destinarsi, previa richiesta da parte della Puteolana legata a positività al Covid emerse in giornata.”