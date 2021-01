MONTE DI PROCIDA – Nessun nuovo caso positivo a Monte di Procida. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 5 guarigioni. I montesi attualmente positivi sono 40, di cui uno ospedalizzato. Soddisfatto il primo cittadino Giuseppe Pugliese: «Oggi abbiamo 100 contagiati in meno rispetto a qualche settimana fa quando abbiamo raggiunto il nostro picco. Quella contro il Covid è una battaglia dura e difficile, ma con i nostri comportamenti corretti e rispettosi e con il buonsenso di tutti riusciremo a tirarcene fuori e a vincere. L’anno che è appena trascorso ci ha dimostrato che siamo molto più forti di quello che pensiamo, che possiamo spingerci ben oltre i limiti che crediamo di avere. Abbiamo sopportato, rinunciato, ci siamo sacrificati moltissimo per il bene nostro ma soprattutto per quello comune. Ormai conosciamo il nemico e sappiamo come difenderci».