POZZUOLI – È al buio da giorni il parcheggio del Molo Caligoliano di Pozzuoli. Spenti tutti i lampioni dall’ingresso all’intera area di sosta, nelle ore serali diventa pericoloso camminare sia per gli automobilisti che per i pedoni. Rischi anche per eventuali rapine o furti. Per raggiungere le proprie vetture gli automobilisti sono costretti a fare luce con i telefonini. Un disagio che si protrae da giorni senza, finora, alcun intervento da parte dell’amministrazione comunale.