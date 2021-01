POZZUOLI – Otto positivi su 120 tamponi processati e 2 nuovi guariti a Pozzuoli. È il bilancio delle ultime 24 ore fornito dall’Asl Napoli 2 Nord nella serata del 4 gennaio. Questi numeri portano a 1403 il totale delle persone attualmente contagiate in città, di cui 18 sono ancora ricoverati negli ospedali della provincia mentre le restanti si trovano in isolamento domiciliari in quanto asintomatiche o con pochi sintomi.