VARCATURO – Lavoro, sacrifici e la sua grande passione: la musica Rap. Mirko Maroder, classe ’93, ha inciso il suo nuovo singolo “Dlin Dlon”, brano rap che mescola proprio quello che è il suo lavoro con la musica. Ristoratore da tanti anni, Mirko gestisce il locale di famiglia “Maroder” di Varcaturo praticamente da sempre. «Dlin Dlon” ricorda il campanello della cucina che chiama la sala al pass -spiega- è una metafora che ho voluto usare per il titolo». Il nuovo brano è solo l’ultimo di una serie di testi cantati dal 27enne rapper che insegue il “sogno americano” «L’ho sempre e solo ascoltato finché due anni fa ho deciso di fare la mia scrivendo e provando a registrare. Oggi iniziamo un progetto nuovo per espanderci in tutta la Campania. E oltre!». Il video del nuovo brano musicale di Mirko Maroder è stato pubblicato sui canali social e su Youtube ed è possibile ascoltarlo qui: