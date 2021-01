POZZUOLI – Tenendo conto del decreto Natale varato dal governo, che dispone l’istituzione della zona rossa in tutta Italia anche per i giorni 5 e 6 gennaio 2021, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha firmato un’ordinanza con la quale sospende la fiera settimanale del mercoledì di Monterusciello e del Rione Toiano per il 6 gennaio e il mercato giornaliero itinerante non alimentare per martedì 5 e mercoledì 6 gennaio 2021.