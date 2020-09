BACOLI – Nuovo caso di coronavirus a Bacoli. Si tratta di una cittadina rientrata dall’estero. È asintomatica, ha fatto il tampone a Capodichino e, dal rientro ad oggi, non ha avuto contatti con nessuno. Resterà in isolamento domiciliare. Il dato complessivo dei contagi nella città di Bacoli è di una persona attualmente contagiata in quanto altri due cittadini, risultati positivi al rientro dalle vacanze, sono risultati ora negativi al tampone. «È evidente che non si deve abbassare la guardia. I numeri in aumento in Campania, e nell’area flegrea, ci impongono assoluta prudenza. Mascherina e distanziamento sociale. C’è bisogno dell’impegno di tutti perché, insieme, ce la facciamo», è il monito del sindaco Josi Gerardo Della Ragione.