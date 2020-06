POZZUOLI – Sono 15 in totale le persone attualmente positive nei Campi Flegrei. Tredici cittadini risiedono a Pozzuoli, uno a Quarto e un altro a Bacoli. Il comune di Monte di Procida resta fermo a zero contagi. Nella giornata di ieri a Pozzuoli sono stati analizzati 12 tamponi e non si sono registrati nuovi casi di contagio da Covid-19. Altre tre persone sono inoltre guarite definitivamente. Dall’inizio dell’epidemia a Pozzuoli sono stati sottoposti al test per la ricerca del coronavirus 1340 cittadini; 95 i casi totali: 70 sono guariti; in 12, invece, non ce l’hanno fatta.

A QUARTO – Nella città di Quarto dall’inizio dell’epidemia sono stati registrati 38 casi di coronavirus. Attualmente una sola persona risulta attualmente positiva; 34 cittadini sono guariti mentre 3 persone sono decedute.