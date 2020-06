BACOLI – Si terrà venerdì pomeriggio, presso la Biblioteca Comunale in Villa Cerillo, una riunione della II Commissione Consiliare “Finanze-Bilancio-Tributi Pianificazione Economica-Commercio-Annona”. Sotto i riflettori l’imposta di soggiorno. Parliamo di un tributo locale, applicato a carico di chi soggiorna in una struttura ricettiva che si trova in un Comune in cui tale imposta è stata istituita. Questo tipologia di imposta non viene corrisposta da chi gestisce la struttura ricettiva, ma dalle persone che vi soggiornano. La somma incassata dall’Ente comunale, secondo quanto previsto dalla normativa, viene investita in ambito turistico.