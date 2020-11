BACOLI – Buone notizie da Bacoli. I guariti superano i nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore si registrano 18 casi di coronavirus, ma sono ben 24 i cittadini di Bacoli che hanno definitivamente sconfitto il coronavirus. Il numero dei casi attualmente positivi in città scende a 188. «Ci vuole pazienza, impegno, rispetto delle regole. Dobbiamo continuare a far scendere la curva dei contagiati. È evidente che questi risultati sono frutto dei divieti e dei sacrifici delle ultime settimane. Restrizioni dure, sofferte. Ma necessarie, ancora per un po’. Per questo vi chiedo di continuare ad essere responsabili. Mascherina, distanziamento, uscire di casa il meno possibile. Fatelo per voi, fatelo per i vostri parenti, fatelo per chi già soffre di altre patologie e che sarebbe travolto da questa pandemia», il monito del primo cittadino Josi Gerardo Della Ragione.