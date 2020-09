POZZUOLI – Sale a 37 il totale dei cittadini affetti da coronavirus a Pozzuoli. Altre due persone, rientrate dall’estero, sono risultate positive al test per la ricerca del Covid-19.

«È partita la ricerca del loro link epidemiologico – fa sapere il sindaco Vincenzo Figliolia – . So che ci sono dei rallentamenti per ottenere gli esiti dei tamponi, ma è giustificata dalla grande richiesta degli esami stessi». Ad oggi sono 137 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia: 87 persone sono guarite definitivamente, mentre 13 sono decedute.

IN CAMPANIA – In Campania si contano altri 102 nuovi casi positivi al Covid-19: la metà dei contagi, 51, è composta da viaggiatori (19 di rientro dalla Sardegna, 32 da paesi esteri). Registrato un trend discendente rispetto al picco (270 casi su 6.882 tamponi) di due giorni fa. L’Unità di crisi della Regione segnala anche una vittima (il totale sale a 446) e 18 guariti (totale 4.430).