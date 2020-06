POZZUOLI – Da quindici giorni la città di Pozzuoli non conta nuovi casi di coronavirus. Dall’Unità di Crisi della Regione Campania continuano ad arrivare buone notizie per la città flegrea. Ieri sono stati analizzati 9 tamponi. Dall’inizio dell’epidemia sono stati, invece, sottoposti al test per la ricerca del coronavirus ben 1405 cittadini. Sono 95 in tutto le persone che hanno contratto il coronavirus a Pozzuoli: 6 persone sono attualmente contagiate, 77 sono guarite definitivamente e 12 sono decedute.

IN CAMPANIA – Buone notizie in tutta la Campania: ieri è stato registrato un solo caso positivo su 2640 tamponi esaminati. E’ quanto reso noto ieri dall’Unità di crisi della Regione Campania. Ad oggi il totale dei contagiati è pari a 4834 persone su 223.302 tamponi complessivamente esaminati.